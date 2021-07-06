В городе Моршин Львовской области произошел пожар на последнем этаже в квартире пятиэтажного жилого дома.

Огонь вспыхнул в здании по адресу улица 50-летия УПА, 6. Огонь уничтожил бытовые вещи на площади 6 кв. м, а также повредил пластиковое окно.

Пожар локализовали в 14.42, а полностью ликвидировали в 14.46. На месте происшествия работали спасатели девятой пожарно-спасательной части города Моршин.

Прибывшие на вызов спасатели обнаружили в квартире хозяйку жилья 1941 года рождения. В результате пожара пенсионерка получила ожоги тела четвертой степени.

В тяжелом состоянии женщину госпитализировали в Стрыйскую центральную районную больницу, где она вскоре умерла. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины пожара.

Для ликвидации огня привлекли 11 спасателей из личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и две единицы специальной техники.