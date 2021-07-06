У місті Моршин Львівської області сталася пожежа на останньому поверсі у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку.

Вогонь спалахнув у будівлі за адресою вулиця 50-річчя УПА, 6. Вогонь знищив побутові речі на площі 6 кв. м, а також пошкодив пластикове вікно.

Пожежу локалізували о 14.42, а повністю ліквідували о 14.46. На місці події працювали рятувальники дев’ятої пожежно-рятувальної частини міста Моршин.

Рятувальники, які прибули на виклик, виявили у квартирі власницю помешкання 1941 року народження. У результаті пожежі пенсіонерка отримала опіки тіла четвертого ступеня.

У важкому стані жінку госпіталізували до Стрийської центральної районної лікарні, де вона згодом померла. Наразі фахівці з’ясовують обставини та причини пожежі.

Для ліквідації вогню залучили 11 рятувальників з особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та дві одиниці спеціальної техніки.