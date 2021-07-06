В Одессе за сутки обрушилось два здания. Первый обвал произошел около 12.00 в центре города на улице Старопортофранковской.

Двухэтажное нежилое здание обрушилось на парковку с автомобилями. Транспортные средства частично повредились, устанавливаются их владельцы.

В результате обвала на Старопортофранковской никто не пострадал. Спасатели говорят, что существует опасность дальнейшего обрушения некоторых элементов здания. Известно, что ранее в помещении здания работала котельная Дезинфектологии.

В Одессе за несколько часов обрушились два здания — погибла женщина / 3 фотографии

Такая же ситуация случилась в другой части города в 14.00 — обвалился потолок квартиры в доме на улице Степной, 34.

— После прибытия пожарно-спасательного отделения было установлено разрушение межэтажного перекрытия в квартире на вотором этаже двухэтажного жилого здания на площади 20 кв м, — говорится в сообщении пресс-службы.

Спасатели под завалами нашли тело хозяйки квартиры 1938 года рождения — медики констатировали смерть.

В Одессе за несколько часов обрушились два здания — погибла женщина / 2 фотографии

В июне произошел обвал дома в Киеве — в жилой квартире на первом этаже обвалилась пол. В этот момент ее владелец находился в ванной комнате и провалился в подвал.

У мужчины диагностировали перелом правой ноги, из подвала его достали спасатели.