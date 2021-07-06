В Одесі за добу обвалилося дві будівлі. Перший обвал трапився близько 12.00 у центрі міста на вулиці Старопортофранківській.

Двоповерхова нежитлова будівля обвалилася на парковку з автомобілями. Транспорті засоби частково пошкодилися, наразі встановлюються їх власники.

У результаті обвалу на Старопортофранківській ніхто не постраждав. Рятувальники кажуть, що існує загрозу подальшого обвалення деяких елементів будівлі. Відомо, що раніше у приміщенні будівлі працювала котельня Дезінфектології.

В Одесі за кілька годин обвалилися дві будівлі – загинула жінка / 3 фотографии

Така ж ситуація трапилася в іншій частині міста о 14.00 – обвалилася стеля квартири у будинку на вулиці Степовій, 34.

– Після прибуття пожежно-рятувального відділення було встановлено руйнування міжповерхового перекриття у квартирі на другому поверсі двоповерхової житлової будівлі на площі 20 кв м, – йдеться у повідомленні прес-служби.

Рятувальники під завалами знайшли тіло власниці квартири 1938 року народження – медики констатували смерть.

В Одесі за кілька годин обвалилися дві будівлі – загинула жінка / 2 фотографии

У червні стався обвал будинку у Києві – у житловій квартирі на першому поверсі обвалилася підлога. У цей момент її власник перебував у ванній кімнаті та провалився у підвал.

У чоловіка діагностували перелом правої ноги, з підвалу його дістали рятувальники.