В Тернополе госпитализировали 8-летнюю девочку, которую ударил током уличный игровой автомат.

5 июля вечером бригада скорой помощи выехала по вызову на улицу Русскую для спасения ребенка. Девочку поразило током, когда она прикоснулась к ручке игрового автомата, что находился на остановке.

— Скорую потерпевшей вызвали прохожие, которые стали свидетелями происшествия. Девочка подошла к автомату с игрушками на остановке и прикоснулась к нему рукой, — рассказал генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус.

Последствия оказались неожиданными — ребенка внезапно ударило электрическим током и отбросило на асфальт.

Джус уточнил, что автомат, очевидно, был неисправен. Его забрали на экспертизу.

В результате поражения током ребенок получил термический ожог правой ладони. Девочку госпитализировали в областную детскую больницу.

Фото: dpchas.com.ua