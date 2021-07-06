У Тернополі госпіталізували 8-річну дівчинку, яку вдарив струмом вуличний ігровий автомат.

Бригада швидкої допомоги виїхала за викликом на вулицю Руську для порятунку дитини. Дівчинку уразило струмом, коли вона доторкнулася до ручки ігрового автомату.

– Швидку до потерпілої викликали перехожі, які стали свідками події. Дівчинка підійшла до автомата з іграшками на зупинці й доторкнулася до нього рукою, – розповів генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

Наслідки були несподівані – дитину раптово вдарило електричним струмом й відкинуло на асфальт.

Джус уточнив, що автомат мав вибите скло і, вочевидь, був несправним. Наразі його забрали на експертизу.

Унаслідок ураження струмом дитина отримала термічний опік правої долоні. Її госпіталізували до обласної дитячої лікарні.

Фото: dpchas.com.ua