На российском полуострове Камчатка нашли тела девяти человек, погибших в результате катастрофы самолета Ан-26. Всего на борту находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа.

Пока тела трех жертв не могут распознать. На месте работают спасатели и другие бригады. Им удалось добраться до места катастрофы лишь утром — ночью в регионе ухудшилась погода. Если погодные условия улучшатся, на место отправят самолет.

Из-за трагедии на Камчатке объявлен траур с 7 до 9 июля. Родственникам погибших пообещали выплатить компенсации на сумму более 3,5 млн руб (более 1,2 млн грн).

Катастрофа Ан-26 на Камчатке произошла 6 июня. Самолет следовал из Петропавловска-Камчатского в пгт Палана. В конечный пункт назначения Ан-26 должен был прибыть около 15.00, на связь с диспетчерами экипаж не вышел.

На поиски самолета отправились экстренные службы, в 21.06 его обломки обнаружили на берегу Охотского моря в нескольких километрах от Паланы. Предварительно причиной катастрофы стало столкновение с прибрежной скалой, после чего самолет упал в воду.

Скорее всего, все люди, находившиеся на борту Ан-26, погибли, среди них было двое детей.