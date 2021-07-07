На російському півострові Камчатка знайшли тіла дев’ятьох людей, які загинули внаслідок катастрофи літака Ан-26. Всього на борту перебувало 22 пасажири та шість членів екіпажу.

Поки тіла трьох жертв не можуть розпізнати. На місці працюють рятувальники та інші бригади. Їм вдалося дістатися до місця катастрофи лише вранці – вночі у регіоні погіршилася погода. Якщо погодні умови поліпшаться, на місце відправлять літак.

Через трагедію на Камчатці оголошено траур з 7 до 9 липня. Родичам загиблих пообіцяли виплатити компенсації на суму понад 3,5 млн руб (понад 1,2 млн грн).

Катастрофа Ан-26 на Камчатці сталася 6 червня. Літак прямував з Петропавловська-Камчатського до смт Палана. До кінцевого пункту призначення Ан-26 мав прибути близько 15.00, на зв’язок з диспетчерами екіпаж не вийшов.

На пошуки літака вирушили екстрені служби, о 21.06 його уламки виявили на березі Охотського моря за кілька кілометрів від Палани. Попередньо причиною катастрофи стало зіткнення з прибережною скелею, після чого літак впав у воду.

Найімовірніше, всі люди, які перебували на борту Ан-26, загинули, серед них було двоє дітей.