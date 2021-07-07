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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Стрельба в центре Киева: ранены два человека, объявлена спецоперация Гром

Нацполіція

В Киеве на Голосеевском проспекте произошла стрельба. В результате этого ранили одного работника полиции и гражданского человека. В городе ввели спецоперацию Гром.

По данным СМИ, на месте перестрелки сейчас работает семь нарядов полиции — вся дорога перекрыта. Пострадавшего полицейского и гражданина госпитализировали в больницу.

По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов по конфликту в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, милиционер получил огнестрельное ранение руки, а другой мужчина — ранение в лицо. После этого 38-летний злоумышленник закрылся в квартире.

В эфире одного из украинских телеканалов со слов родственника стрелка стало известно, что ружье, из которого стреляли, было официально зарегистрировано.

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Источник: Нацполиция

Фото: УНИАН

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