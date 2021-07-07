У Києві на Голосіївському проспекті сталася стрілянина. У результаті цього поранено одного працівника поліції та цивільну людину. У місті ввели спецоперацію Грім.

За даними ЗМІ, на місці перестрілки наразі працює сім нарядів поліції – вся дорога перекрита. Постраждалого правоохоронця та громадянина госпіталізували у лікарню.

За попередньою інформацією, працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік – поранення в обличчя. Після цього 38-річний зловмисник зачинився у квартирі.

В ефірі одного з українських телеканалів зі слів родича стрілка стало відомо, що рушниця, з якої стріляли, була офіційно зареєстрована.