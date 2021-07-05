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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Стрельба в ресторане Запорожья: число пострадавших увеличилось

вбивство, пістолет

В центре города Запорожье неизвестный открыл огонь в помещении местного ресторана. Во время ночной стрельбы погиб один мужчина. Стало известно, что еще один человек получил многочисленные огнестрельные ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области. По данным правоохранителей, в Запорожье неизвестный открыл огонь в ресторане Аристократ 4 июля.

В тот день зафиксировали смерть одного местного жителя 1991 года рождения. Однако стало известно, что в больницу также доставили мужчину 1988 года рождения с огнестрельными ранениями.

Следователи выяснили, что гражданин получил ранения во время конфликта на улице Маяковского возле заведения общественного питания. Сейчас он находится в медицинском заведении. Врачи диагностировали у пострадавшего семь ранений туловища.

По предварительным данным, в обоих людей стрелял из травматического пистолета один мужчина 1995 года рождения. Прокуратура открыла уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Наибольшее наказание предусматривает лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение с возможной конфискацией имущества в случае, если такие действия совершены из корыстных побуждений. Сейчас правонарушитель находится в розыске. Следствие продолжается.

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Источник: Укринформ

Фото: Depositphotos

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