В Виннице разоблачили крупнейшую подпольную криптоферму, которую выявляли украинские правоохранители. На месте было изъято почти 5 тыс. единиц компьютерной техники.

Злоумышленники майнили криптовалюту непосредственно в одном из бывших помещений АО Винницаоблэнерго.

Для этого незаконно отбирали электрическую энергию из сетей. Чтобы скрыть свою деятельность, использовали условные средства учета потребления электрической энергии.

По предварительным выводам специалистов, ежемесячная сумма ущерба может составлять от 5 до 7 млн грн. Кроме того, незаконный отбор электроэнергии мог оставить без света целые кварталы Винницы.

Правоохранители установили, что к созданию незаконной криптофермы причастны жители Киева и Винницы.

Во время санкционированных обысков по месту функционирования фермы, а также проживания фигурантов изъяли:

3 800 игровых приставок;

более 500 видеокарт;

50 процессоров;

черновую документацию по учету потребления электроэнергии;

блокноты, телефоны, флеш-накопители.

По факту хищения электроэнергии путем ее самовольного использования открыто уголовное производство. Подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы.

В помещении Винницаоблэнерго действовала крупнейшая криптоферма в стране / 2 фотографии

Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия для установления полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности. Для этого проверяют также должностных лиц АО Винницаоблэнерго.