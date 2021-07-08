криптоферма у Вінниці

У Вінниці викрили найбільшу підпільну криптоферму, яку виявляли українські правоохоронці. На місці було вилучено майже 5 тис. одиниць комп’ютерної техніки.

Зловмисники майнили криптовалюту безпосередньо в одному із колишніх приміщень АТ Вінницяобленерго.

Задля цього незаконно відбирали електричну енергію з мереж. Щоб приховати свою діяльність, використовували умовні засоби обліку споживання електричної енергії.

За попередніми висновками фахівців, щомісячна сума збитків може становити від 5 до 7 млн грн. Крім того, незаконний відбір електроенергії міг залишити без світла цілі квартали Вінниці.

Правоохоронці встановили, що до створення незаконної криптоферми причетні жителі Києва та Вінниці.

Під час санкціонованих обшуків за місцем функціонування ферми та місцями проживання фігурантів вилучили:

3 800 ігрових приставок;

понад 500 відеокарт;

50 процесорів;

чорнову документацію щодо обліку споживання електроенергії;

блокноти, телефони, флеш-накопичувачі.

За фактом викрадення електроенергії шляхом її самовільного використання відкрито кримінальне провадження. Підозрюваним загрожує до трьох років позбавлення волі.

У приміщенні Вінницяобленерго діяла найбільша криптоферма в країні / 2 фотографии

Наразі тривають оперативно-слідчі дії для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності. Для цього перевіряють також посадових осіб АТ Вінницяобленерго.