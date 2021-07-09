На входе ждал автомобиль: в Харькове арестованный гражданин Турции сбежал из суда

В Харькове арестованный гражданин Турции после завершения заседания сбежал прямо из зала суда. Его разыскивает полиция, введен план Сирена.

Инцидент произошел вечером 8 июля в Червонозаводском районном суде Харькова.

Известно, что до задержания 47-летний мужчина находился в международном розыске Интерпола, а в последнее время находился под домашним арестом.

В тот вечер решением суда ему изменили меру пресечения на содержание под стражей.

Воспользовавшись тем, что до прибытия конвоя охраны не было, мужчина выбежал из зала суда и скрылся.

Очевидцы подтвердили, что на улице его ждал автомобиль, на котором злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 393 (Побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК Украины.

Кроме наказания за предыдущие преступления, за побег из суда мужчине грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.