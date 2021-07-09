На вході чекав автомобіль: у Харкові заарештований громадянин Туреччини втік з суду

У Харкові заарештований громадянин Туреччини після завершення засідання втік прямо із зали суду. Його розшукує поліція, оголошено план Сирена.

Інцидент стався ввечері 8 липня в Червонозаводському районному суді Харкова.

Відомо, що до затримання 47-річний чоловік перебував у міжнародному розшуку Інтерполу, а останнім часом перебував під домашнім арештом.

Того вечора рішенням суду йому змінили запобіжний захід на тримання під вартою.

Скориставшись тим, що до прибуття конвою охорони не було, чоловік вибіг із зали суду і втік.

Очевидці підтвердили, що на вулиці на нього чекав автомобіль, на якому зловмисник втік у невідомому напрямку.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 393 (Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) КК України.

Окрім покарання за попередні злочини, за втечу із суду чоловіку загрожує від 3 до 5 років в’язниці.