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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Киевской области мужчина ударил полицейского и разбил стекло служебной машины

В Киевской области мужчина ударил полицейского и разбил стекло служебной машины

В городе Фастове (Киевская область) ночью 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неожиданно бросился на работников местной полиции.

Местный житель разбил стекло служебного автомобильного транспорта и после этого ударил в лицо одного из правоохранителей.

Злоумышленник пытался скрыться с места происшествия, однако полицейские задержали нападавшего на привокзальной площади Фастова.

Это произошло около трех часов ночи во время того, как работники Нацполиции документировали правонарушения на железной дороге.

Прокуратура открыла уголовное производство по части 2 статьи 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наибольшее наказание в виде ограничения свободы до пяти лет или заключения на такой же срок. В Нацполиции отметили, что меру пресечения нападающему вскоре должен избрать суд.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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