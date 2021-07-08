Стрельба в Киеве 7 июля: 38-летнему мужчине сообщили о подозрении

Следователи сообщили о подозрении мужчине, который накануне открыл огонь в жилом доме Киева на Голосеевском проспекте. В результате стрельбы три человека получили ранения.

Среди них двое гражданских людей и работник полиции, у которого диагностировали огнестрельное ранение левой кисти с множественными переломами костей.

У одного гражданина — огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки и живота, у другого мужчины — осколочное повреждение правого плечевого сустава. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Правонарушитель совершил выстрелы сквозь закрытую дверь квартиры из охотничьего ружья. Предварительно это произошло из-за конфликта с его жильем.

После стрельбы злоумышленник закрылся в своей квартире и совершил поджог, из-за чего часть местных жителей пришлось эвакуировать.

Сейчас прокуратура направила в Голосеевский суд ходатайство об избрании меры пресечения злоумышленнику в виде содержания под стражей.

Мужчину подозревают по статье 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Также правонарушителю сообщили о подозрении по статье 15 (Покушение на уголовное преступление) и статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Санкция по статьям предусматривает максимальное заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с возможной конфискацией имущества, если такие действия совершены из корыстных побуждений.

7 июля произошла стрельба в Киеве, во время которой ранили работника полиции и двух гражданских людей, находившихся рядом. 38-летний мужчина открыл огонь на Голосеевском проспекте.

Во время обыска в квартире подозреваемого изъяли ружье, из которого, скорее всего, стреляли, и другие вещественные доказательства. Следствие продолжается.