В Кременчуге пропал 8-летний мальчик: ребенка искали около суток

В Полтавской области нашли тело пропавшего 8-летнего ребенка, которого родители и правоохранители искали около суток.

Сообщение об исчезновении мальчика поступило в полицию от матери вечером 10 июля. Правоохранители, спасатели, нацгвардейцы и представители общественности начали искать ребенка.

К сожалению, мальчика обнаружили мертвым водолазы при обследовании Кременчугского озера около 15.00 сегодня. На дне водоема лежало тело 8-летнего ребенка.

Правоохранители направили тело на судебно-медицинскую экспертизу, которая выяснит причину смерти мальчика. По данным Суспільного, мать с сыном и компанией знакомых отдыхали на берегу озера.

Через некоторое время они заметили, что ребенок пропал. По данным издания, следов насильственной смерти на теле мальчика не обнаружили.

Прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Расследование смерти ребенка продолжается.