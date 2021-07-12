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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Відпочивав з батьками: на Полтавщині знайшли тіло хлопчика, якого шукали добу

Відпочивав з батьками: на Полтавщині знайшли тіло хлопчика, якого шукали добу

У Полтавській області знайшли тіло зниклої 8-річної дитини, яку батьки та правоохоронці шукали близько доби.

Повідомлення про зникнення хлопчика надійшло до поліції від матері ввечері 10 липня. Правоохоронці, рятувальники, нацгвардійці та представники громадськості почали шукати дитину.

У Кременчуці зник 8-річний хлопчик: дитину шукали близько доби

На жаль, хлопчика виявили мертвим водолази під час обстеження Кременчуцького озера близько 15.00 сьогодні. На дні водойми лежало тіло 8-річної дитини.

Правоохоронці направили тіло на судово-медичну експертизу, яка з’ясує причину смерті хлопчика. За даними Суспільного, матір з сином та компанією знайомих відпочивали на березі озера.

У Кременчуці зник 8-річний хлопчик: дитину шукали близько доби

Через деякий час вони помітили, що дитина зникла. За даними видання, слідів насильницької смерті на тілі хлопчика не виявили.

У Кременчуці зник 8-річний хлопчик: дитину шукали близько доби

Прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Розслідування смерті дитини триває.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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