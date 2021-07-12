У Кременчуці зник 8-річний хлопчик: дитину шукали близько доби

У Полтавській області знайшли тіло зниклої 8-річної дитини, яку батьки та правоохоронці шукали близько доби.

Повідомлення про зникнення хлопчика надійшло до поліції від матері ввечері 10 липня. Правоохоронці, рятувальники, нацгвардійці та представники громадськості почали шукати дитину.

На жаль, хлопчика виявили мертвим водолази під час обстеження Кременчуцького озера близько 15.00 сьогодні. На дні водойми лежало тіло 8-річної дитини.

Правоохоронці направили тіло на судово-медичну експертизу, яка з’ясує причину смерті хлопчика. За даними Суспільного, матір з сином та компанією знайомих відпочивали на березі озера.

Через деякий час вони помітили, що дитина зникла. За даними видання, слідів насильницької смерті на тілі хлопчика не виявили.

Прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Розслідування смерті дитини триває.