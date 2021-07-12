11 июля в 21.20 вблизи села Ревное Бориспольского района Киевской области произошло смертельное ДТП.
В результате чрезвычайного происшествия погибли два человека. Среди них – семилетняя девочка.
Еще одного ребенка и троих взрослых госпитализировали в больницу. Один из травмированных – в критическом состоянии.
В автомобиле Volkswagen Golf на момент аварии находилось десять человек. Среди них четверо – дети. Все они возвращались после отдыха у водоема.
По предварительной информации, водитель превысил скорость, в результате чего автомобиль перевернулся.
Для деблокирования привлекли восемь работников ГСЧС и две единицы техники.
На месте работали все спецслужбы.
Источник: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua