11 июля в 21.20 вблизи села Ревное Бориспольского района Киевской области произошло смертельное ДТП.

В результате чрезвычайного происшествия погибли два человека. Среди них – семилетняя девочка.

Еще одного ребенка и троих взрослых госпитализировали в больницу. Один из травмированных – в критическом состоянии.

В автомобиле Volkswagen Golf на момент аварии находилось десять человек. Среди них четверо – дети. Все они возвращались после отдыха у водоема.

По предварительной информации, водитель превысил скорость, в результате чего автомобиль перевернулся.

Для деблокирования привлекли восемь работников ГСЧС и две единицы техники.

На месте работали все спецслужбы.

Источник: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua