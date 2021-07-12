ДТП у Київській області

11 липня о 21.20 поблизу села Ревне Бориспільського району на Київщині сталася смертельна ДТП.

Унаслідок надзвичайної події загинуло дві особи. Серед них – семирічна дівчинка.

Ще одну дитину та трьох дорослих госпіталізували до лікарні. Один із травмованих – у критичному стані.

У автомобілі Volkswagen Golf на момент аварії перебувало десять осіб. Серед них четверо – діти. Усі вони повертались після відпочинку біля водойми.

За попередньою інформацією, водій перевищив швидкість, унаслідок чого автомобіль перекинувся.

Для деблокування залучили вісьмох працівників ДСНС та дві одиниці техніки.

На місці працювали всі спецслужби.

Джерело: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua