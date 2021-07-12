Сьогодні вранці у Києві сталася пожежа в одній з багатоповерхівок житлового будинку. За даними ДСНС, електросамокат у квартирі зайнявся під час зарядки.

Після цього вогонь розповсюдився на другий електросамокат, який стояв поруч. Чоловік та жінка, які перебували у кімнаті квартири, змогли самостійно вийти зі свого житла.

Пожежа сталася на вулиці Героїв Сталінграду в Оболонському районі Києва. Самокат зайнявся у коридорі квартири на сьомому поверсі.

До прибуття рятувальників чоловік 1986 року народження звернувся за допомогою медичних працівників. Мешканця Києва госпіталізували до лікувального центру з опіками рук та обличчя.

Вогнеборці змогли ліквідувати вогонь. Через пожежу згоріло два електросамокати, а також закопчено стіни та стелю у коридорі квартири.

На місці пожежі працювали 15 рятувальників та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки. Правоохоронці з’ясовують причини цієї події.