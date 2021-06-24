Киевская городская государственная администрация подписала Меморандум о сотрудничестве с организациями, предоставляющими услуги проката электросамокатов в столице.

Среди них все семь компаний, у которых сейчас можно взять электросамокат напрокат в Киеве. В частности это Bolt, Kiwi, Scroll, BikeNow, Zelectra, Jet и Vzhooh.

Согласно документу, среди главных ограничений — уменьшение максимальной скорости до 20 км/ч. Также в зеленых, пешеходных и исторических зонах Киева максимальная скорость должна достигать не более 14 км/ч.

Кроме того, вводят зоны, где запрещено оставлять самокаты. Среди них исторический центр, зоны возле дипломатических учреждений, некоторых зданий и правоохранительных органов, а также субъекты по деятельности в области нацбезопасности и обороны.

Также планируется запретить передвижения самокатов в специальных зонах. На подъезде к ним электросамокат автоматически будет выключаться. Среди них Пейзажная аллея, пешеходная часть улицы Сагайдачного, некоторые зоны у учреждений органов госвласти, религиозные здания и кладбища.

В то же время организации, оказывающие услуги проката электросамокатов, благоустроят точки утреннего старта. Это означает, что утром на определенных паркомест находиться самокаты — лишь один из них электротранспорт должен стартовать.

Кроме того, один из важных пунктов документа — обязательство организаций страховать каждого пользователя на случай травм при использовании транспортом. Полис должен покрывать расходы на медицинскую помощь, лечение и ущерб, причиненный имуществу третьих лиц (с покрытием от 100 тыс. Грн).

Чтобы идентифицировать такие случаи, каждый самокат с обеих сторон нанесут номер, состоящий из буквы и трех цифр. Отмечается, что документ будет действовать до тех пор, пока Верховная Рада не примет закон об использовании электротранспорта.