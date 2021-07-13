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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

На Николаевщине пенсионер убил сожительницу и покончил с собой

На Николаевщине пенсионер убил сожительницу и покончил с собой

В одном из сел Вознесенского района Николаевской области 66-летний мужчина покончил жизнь самоубийством.

Его тело утром вторника, 13 июля, обнаружили соседи, которые и вызвали полицию

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что мужчина повесился во дворе собственного дома.

Позже силовики получили сообщение об убийстве – потерпевшей оказалась 67-летняя экс-сожительница самоубийцы.

На теле женщины, которая какое-то время проживала с погибшим в гражданском браке, были обнаружены несколько ножевых ранений, не совместимых с жизнью.

По версии следствия, между бывшими сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшей несколько ударов ножом, после чего вернулся домой и покончил жизнь самоубийством.

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Заведено уголовное дело по факту ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Для выяснения точной причины смерти тела обоих умерших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Фото: Pixabay

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