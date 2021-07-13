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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

На Миколаївщині пенсіонер вбив співмешканку та наклав на себе руки

На Миколаївщині пенсіонер вбив співмешканку та наклав на себе руки

В одному з сіл Вознесенського району Миколаївської області 66-річний чоловік вкоротив собі віку.

Його тіло вранці вівторка, 13 липня, виявили сусіди, які і викликали поліцію

Правоохоронці, які прибули на місце події, з’ясували, що чоловік повісився у дворі власного будинку.

Пізніше силовики отримали повідомлення щодо вбивства – потерпілою виявилася 67-річна екс-співмешканка самогубця.

На тілі жінки, яка певний час проживала із загиблим в цивільному шлюбі, було виявлено кілька ножових поранень, несумісних з життям.

За версією слідства, між колишніми співмешканцями виник конфлікт, під час якого чоловік завдав потерпілій кілька ударів ножем, після чого повернувся додому і скоїв самогубство.

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Розпочато кримінальне провадження за фактом ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Для з’ясування точної причини смерті тіла обох померлих спрямовані на проведення судово-медичної експертизи.

Фото: Pixabay

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