В Ираке произошел жуткий пожар в результате которого погибли минимум 52 человека, еще около 70 — пострадали.

Пожар возник в больнице Имам Хусейн в городе Эн-Насирия. В этом медучреждении находятся пациенты с коронавирусом.

الناطق باسم الصحة العراقية في محافظة ذي قار عمار الزاملي: المعلومات المتوافرة حول ضحايا حريق مستشفى الحسين ما تزال أولية#العربية pic.twitter.com/AEcrYmvaEv — العربية (@AlArabiya) July 12, 2021

Люди пытались спастись, выбираясь из здания по стенам.

Количество погибших продолжает расти, а десятки людей до сих пор заблокированы в помещении.

Death toll from fire at COVID-19 hospital in southern Iraq city of Nasiriyah rises to at least 40.

Our condolences to their families and friends. pic.twitter.com/WRizTMzCLF — Yazidi الايزيدية (@Ezidi2) July 12, 2021

По предварительной информации, причиной пожара стал вероятно взрыв баллона с кислородом, расположенного внутри палаты.

После возгорания персонал больницы начал срочную эвакуацию пациентов. 20 человек удалось успешно спасти, еще 70 — получили ранения.

Fire flamed up in a hospital in Iraq, so far 40 death have been reported. pic.twitter.com/wvB3ktG4yo — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) July 13, 2021

Впоследствии пожарным удалось локализовать распространение огня, охватившего все корпуса здания. В то же время десятки добровольцев присоединились к спасению пациентов.

Минздрав Ирака объявило чрезвычайное положение в регионе, где вспыхнул взрыв. На место инцидента выехал премьер-министр страны Мустафа аль-Казими.