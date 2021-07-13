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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

В больнице Ирака произошел жуткий пожар: более 40 человек погибли

пожежа, пожежники

В Ираке произошел жуткий пожар в результате которого погибли минимум 52 человека, еще около 70 — пострадали.

Пожар возник в больнице Имам Хусейн в городе Эн-Насирия. В этом медучреждении находятся пациенты с коронавирусом.

Люди пытались спастись, выбираясь из здания по стенам.

Количество погибших продолжает расти, а десятки людей до сих пор заблокированы в помещении.

По предварительной информации, причиной пожара стал вероятно взрыв баллона с кислородом, расположенного внутри палаты.

После возгорания персонал больницы начал срочную эвакуацию пациентов. 20 человек удалось успешно спасти, еще 70 — получили ранения.

Впоследствии пожарным удалось локализовать распространение огня, охватившего все корпуса здания. В то же время десятки добровольцев присоединились к спасению пациентов.

Минздрав Ирака объявило чрезвычайное положение в регионе, где вспыхнул взрыв. На место инцидента выехал премьер-министр страны Мустафа аль-Казими.

Фото: Depositphotos

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