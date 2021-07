В Ираке произошел жуткий пожар в результате которого погибли минимум 52 человека, еще около 70 — пострадали.

Пожар возник в больнице Имам Хусейн в городе Эн-Насирия. В этом медучреждении находятся пациенты с коронавирусом.

Люди пытались спастись, выбираясь из здания по стенам.

Количество погибших продолжает расти, а десятки людей до сих пор заблокированы в помещении.

Death toll from fire at COVID-19 hospital in southern Iraq city of Nasiriyah rises to at least 40.

