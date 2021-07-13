Буря в Польщі: ФОТО та ВІДЕО наслідків буревію в польських воєводствах

Над Польщею пронісся потужний буревій. Негода панувала у понеділок та в ніч проти вівторка 13 липня.
Буревій супроводжувався зливою, градом та поривчастим вітром, польські рятувальники у різних куточках країни виїжджали на виклики понад 2 тис. разів.
Негода спричинила чимало шкоди, обламала дерева, підтопила будинки та вулиці, а також призвела до аварій на лініях електропередач.
Lokalne podtopienia, zalane pola uprawne, gm.Dębno, pow.brzeski @MeteoprognozaPL @meteo_expert @SkywarnPoland #burza #powodz pic.twitter.com/vYlTEGGYYq
— Kuba Radecki (@RadeckiKuba) July 11, 2021
У соціальних мережах з’явилось чимало відео, як автівки їдуть ледь не по вікна у воді, а у метро та підземні переходи взагалі неможливо потрапити.
#burza metro stoklosy@SOB_pl @RCB_RP @MiastoUrsynow pic.twitter.com/yp9da3mUb1
— Maciek (@mcknams) July 12, 2021
Інформації про постраждалих польські служби не повідомляли.
Найсильніше ураган лютував у Мазовецькому, Поморському та Вармінсько-Мазурському воєводствах, вони постраждали найбільше.
У Варшаві (Мазовецьке воєводство) повалені дерева завадили залізничному сполученню, пошкодивши колії. Літаки, які мали прибути до варшавського аеропорту ім. Шопена перенаправляли до приміського аеропорту Модлін або у Познань та Вроцлав.
Рятувальникам довелося евакуювати чимало скаутських таборів, які розташовані у лісах.
Синоптики попереджають, що буревії пануватимуть в Польщі ще кілька діб поспіль.
Фото: Державна протипожежна служба (JRG Mogilno, OSP Gębice, OSP Strzelno, OSP Ostrowo)
Джерело: Державна протипожежна служба