Буря в Польщі: ФОТО та ВІДЕО наслідків буревію в польських воєводствах

Над Польщею пронісся потужний буревій. Негода панувала у понеділок та в ніч проти вівторка 13 липня.

Буревій супроводжувався зливою, градом та поривчастим вітром, польські рятувальники у різних куточках країни виїжджали на виклики понад 2 тис. разів.

Негода спричинила чимало шкоди, обламала дерева, підтопила будинки та вулиці, а також призвела до аварій на лініях електропередач.

У соціальних мережах з’явилось чимало відео, як автівки їдуть ледь не по вікна у воді, а у метро та підземні переходи взагалі неможливо потрапити.

Інформації про постраждалих польські служби не повідомляли.

Найсильніше ураган лютував у Мазовецькому, Поморському та Вармінсько-Мазурському воєводствах, вони постраждали найбільше.

У Польщі лютує негода: буревій затопив вулиці і пошкодив залізничні колії / 6 фотографий

У Варшаві (Мазовецьке воєводство) повалені дерева завадили залізничному сполученню, пошкодивши колії. Літаки, які мали прибути до варшавського аеропорту ім. Шопена перенаправляли до приміського аеропорту Модлін або у Познань та Вроцлав.

Рятувальникам довелося евакуювати чимало скаутських таборів, які розташовані у лісах.

Синоптики попереджають, що буревії пануватимуть в Польщі ще кілька діб поспіль.

Фото: Державна протипожежна служба (JRG Mogilno, OSP Gębice, OSP Strzelno, OSP Ostrowo)

Джерело: Державна протипожежна служба