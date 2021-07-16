В Закарпатской области произошел пожар в здании базы отдыха. По словам местного охранника, молния на его глазах ударила в антенну, и огонь начал распространяться в деревянном доме.

С крыши пламя перекинулось на пристроенную к базе отдыха деревянную наружную постройку. Пожар произошел вечером 15 июня в здании села Белая Церковь Тячевского района.

Около 00.30 ночью 16 июля спасатели смогли локализовать возгорание. А в 03.45 пожарные ликвидировали огонь. Пламя уничтожило перекрытие, кровлю и второй этаж гостиницы на площади 150 кв. м.

Также уничтожены кровля и перекрытие хозяйственного помещения на площади 100 кв. м. Соответствующие органы сейчас устанавливают сумму нанесенного ущерба.

Правоохранители выясняют окончательную причину пожара. Спасатели призывают украинцев устанавливать системы молниезащиты, чтобы предотвратить пожар или вред, который может причинить электрический ток.