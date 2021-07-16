У Закарпатській області сталася пожежа у будівлі бази відпочинку. За словами місцевого охоронця, блискавка на його очах вдарила в антену, і вогонь почав поширюватися дерев’яним будинком.

З даху полум’я перекинулося на прибудовану до бази відпочинку дерев’яну надвірну споруду. Пожежа сталася ввечері 15 липня у будівлі села Біла Церква Тячівського району.

Близько 00.30 вночі 16 липня рятувальники змогли локалізувати загорання. Вже о 03.45 вогнеборці ліквідували вогонь. Полум’я знищило перекриття, покрівлю та другий поверх готелю на площі 150 кв. м.

Також знищена покрівля та перекриття господарського приміщення на площі 100 кв. м. Відповідні органи наразі встановлюють суму завданих збитків.

Правоохоронці з’ясовують остаточну причину пожежі. Рятувальники закликають українців встановлювати системи блискавкозахисту, щоб запобігти пожежі або шкоді, яку може завдати електричний струм.