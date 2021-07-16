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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Крыму горит свалка: над Евпаторией нависло дымовое облако

пожежа, вогонь

На территории временно оккупированного Крыма возле Евпатории горит мусорный полигон. Местные жители города услышали запах гари.

Над Евпаторией нависло дымовое облако. По предварительным данным, пожар случился из-за поджога.

В настоящее время возле места возгорания собрали оперативный штаб спасателей, которые должны ликвидировать огонь.

На место происшествия стянули силы МЧС. По словам главы администрации Евпатории Романа Тихончука, горит верхняя часть свалки.

Он отметил, что сейчас работают экскаваторы и самосвалы, которые собирают, увозят и пересыпают землю. По его словам, мусор принимать будет возможно.

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Фото: Depositphotos

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