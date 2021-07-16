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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Криму горить сміттєзвалище: над Євпаторією нависла димова хмара

пожежа, вогонь

На території тимчасово окупованого Криму біля Євпаторії горить сміттєвий полігон. Місцеві жителі міста почули запах гару.

Над Євпаторією нависла димова хмара. За попередніми даними, пожежа сталася через підпал.

Наразі біля місця загоряння зібрали оперативний штаб рятувальників, які повинні ліквідувати вогонь.

На місце події стягнули сили окупованої влади МНС. За словами так званого голови адміністрації Євпаторії Романа Тихончука, горить верхня частина звалища.

Він зазначив, що зараз працюють екскаватори та самоскиди, які збирають, везуть та пересипають землю. За його словами, сміття приймати буде можливо.

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Фото: Depositphotos

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