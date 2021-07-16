Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Взрыв в Каменец-Подольском: пострадали пятеро взрослых и 4-летний ребенок

Взрыв в Каменец-Подольском: пострадали пятеро взрослых и 4-летний ребенок

В Хмельницкой области полиция выясняет обстоятельства взрыва, в результате которого пострадали шесть человек, среди них 4-летний ребенок.

В Нацполицию поступило сообщение от Государственной службы чрезвычайных ситуаций о том, что в Каменец-Подольском на улице Розвадовского услышали звуки, похожие на выстрелы.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что взорвалось неизвестное устройство. По предварительным данным — рванула граната.

Из-за этого пострадали шесть граждан, в частности, 4-летний ребенок. Всех раненых госпитализировали в Каменец-Подольскую городскую больницу. Сейчас пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Полицейские задержали правонарушителя, который, скорее всего, совершил подрыв. По предварительной информации, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и детали происшествия.

Читайте
В Черкасской области произошел взрыв в доме - погиб владелец

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка