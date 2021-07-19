Служба безопасности Украины установила и разоблачила трех человек, которые отвечали за заказное нападение на заместителя председателя Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) Владимира Павленко.

Павленко нанесли тяжкие телесные повреждения.

Двое из нападавших — выходцы из криминальных кругов.

— В ходе расследования СБУ установила, что заказчики требовали у исполнителей не убивать жертву, а напугать, нанеся ему тяжкие телесные повреждения, — сообщили в пресс-службе СБУ.

В частности, по показаниям задержанных, сначала от них требовали побить и отрезать заместителю председателя АРМА ухо или палец, а потом эту задачу заменили на две пули в руку и ногу.

Подозреваемые получили предоплату за совершение преступления. Их аванс составил $10 тыс.

Нападавшие длительное время следили за потерпевшим и передали исполнителю информацию о нем: образ жизни Павленко, транспортные средства, которыми он пользуется, адрес проживания, место работы, график и маршрут движения, а также другие персональные данные.

В течение имитации преступления была подтверждена версия следствия: исполнитель получил оружие и имитировал выстрелы в потерпевшего.

Трем фигурантам производства объявлены подозрения по ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Владимир Павленко