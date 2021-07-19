Служба безпеки України встановила і викрила трьох осіб, які відповідали за замовний напад на заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Володимира Павленка.

Павленку було нанесено тяжкі тілесні ушкодження.

Двоє з нападників – вихідці із кримінальних кіл.

В ході розслідування СБУ встановила, що замовники вимагали у виконавців не вбивати жертву, а налякати її шляхом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, – повідомили у прес-службі СБУ.

Зокрема, за показаннями затриманих, спочатку від них вимагали побити і відрізати заступнику голови АРМА вухо чи палець, а потім це завдання замінили на дві кулі в руку і ногу.

Підозрювані отримали попередню оплату за вчинення злочину. Аванс, що їм передали замовники, становив $10 тис.

Нападники тривалий час стежили за потерпілим і передали виконавцю інформацію про нього: спосіб життя Павленка, транспортні засоби, якими він користується, адресу проживання, місце роботи, графік та маршрут руху, а також іншу персональні дані.

Протягом імітації злочину була підтверджена версія слідства: виконавець дістав зброю та імітував постріли в потерпілого.

Трьом фігурантам провадження оголошено підозри за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Це карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

Фото: Володимир Павленко