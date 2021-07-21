Правоохранители в приграничных районах Луганской области задержали 36 мигрантов из стран Южной Азии и одной из стран Закавказья. Они пытались нелегально попасть в Евросоюз через территорию Украины.

За свой транзит они заплатили организаторам нелегальной переправки от $12 тыс. до $15 тыс.

Сейчас полицейские устанавливают организаторов канала нелегальной миграции. Им может грозить до девяти лет тюрьмы по ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Нелегальных мигрантов передали в миграционную службу. Сейчас решается вопрос о выдворении нелегалов с территории Украины.

Проблема нелегальных мигрантов

Накануне Литовский Сейм провозгласил рост числа нелегальных мигрантов со стороны белорусской границы гибридной агрессией.

Соответствующую резолюцию парламент Литвы поддержал 12 июля. Резолюция провозглашает, что организованные потоки нелегалов из третьих стран являются способом дестабилизации ситуации в Литве.