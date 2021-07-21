Не захотела готовить ужин: в Фастовом мужчина задушил жену и во всем сознался

В Киевской области мужчина убил свою сожительницу из-за отказа приготовить ужин. Ему сообщили о подозрении.

Инцидент произошел вечером 19 июля в селе Кожуховка Фастовского района. Подозреваемый признался, что на почве внезапного скандала любимая отказалась приготовить еду.

В порыве гнева он набросился на 35-летнюю женщину и задушил ее голыми руками, закрыв нос и рот. Был ли мужчина нетрезвым на момент убийства, не сообщается.

Прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное производство осуществляется по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. За содеянное мужчине грозит заключение на срок от 7 до 15 лет.

Досудебное расследование по делу продолжается.