Не захотіла готувати вечерю: під Фастовом чоловік задушив жінку і у всьому зізнався

У Київській області чоловік вбив своєї співмешканку через відмову приготувати вечерю. Йому повідомлено про підозру.

Інцидент стався ввечері 19 липня у селі Кожухівка Фастівського району. Підозрюваний зізнався, що на ґрунті раптового скандалу кохана відмовилася готувати їсти.

У пориві гніву він накинувся на 35-річну жінку і задушив її голими руками, закривши ніс та рот. Чи був чоловік нетверезим на момент вбивства, не повідомляється.

Прокуратура готує клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Кримінальне провадження здійснюється за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. За скоєне чоловіку загрожує ув’язнення на термін від 7 до 15 років.

Досудове розслідування у справі триває.