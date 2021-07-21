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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Не захотіла готувати вечерю: під Фастовом чоловік задушив жінку і у всьому зізнався

Не захотіла готувати вечерю: під Фастовом чоловік задушив жінку і у всьому зізнався

У Київській області чоловік вбив своєї співмешканку через відмову приготувати вечерю. Йому повідомлено про підозру.

Інцидент стався ввечері 19 липня у селі Кожухівка Фастівського району. Підозрюваний зізнався, що на ґрунті раптового скандалу кохана відмовилася готувати їсти.

У пориві гніву він накинувся на 35-річну жінку і задушив її голими руками, закривши ніс та рот. Чи був чоловік нетверезим на момент вбивства, не повідомляється.

Прокуратура готує клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Кримінальне провадження здійснюється за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. За скоєне чоловіку загрожує ув’язнення на термін від 7 до 15 років.

Досудове розслідування у справі триває.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Depositphotos

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