Мариуполь затопило. Городские дороги и тротуарі оказались под водой. Ряд электроподстанций обесточены.

С утра 22 июля спасатели перешли в режим повышенной готовности к ЧС природного характера.

Некоторые коммунальные автобусы Мариуполя временно изменили маршрут движения из-за скопления воды на дорогах. А водители троллейбусов и трамваев были вынуждены остановить транспортные средства.

На пересечении улиц Казанцева и Митрополийной забита полоса. Вода смывала все со склона, не давая водителям дойти до своих автомобилей.

В результате непогоды местные жители остались без света.

— Из-за сильного ливня временно перекрыто движение через улицу Седьмой проезд, Торговая, на перекрестке 5-ти дорог, под мостом по улицам Громовой, ЖМР Кирова, — сообщили в полиции Донецкой области.

Одесса также пострадала от наводнений, вызванных чрезмерными дождями. Ряд дорог и улиц в городе полностью затопило.

Из-за этого затруднено движение на Дерибасовской, центральной аллее Аркадии, Французском бульваре, улицах Генуэзской, Балковской, Приморской и отдельных участках в других местах.

Фото: 0629.com.ua