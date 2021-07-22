Маріуполь затопило. У місті під водою опинилися дороги та тротуари, ряд електропідстанцій було знеструмлено.

Із ранку 22 липня рятувальники перейшли в режим підвищеної готовності до НС природного характеру.

Деякі комунальні автобуси Маріуполя тимчасово змінили маршрут руху через скупчення води на дорогах. А водії тролейбусів і трамваїв були змушені зупинити транспортні засоби.

На перетині вулиць Казанцева і Митрополичої забита смуга. Вода змивала все зі схилу, не даючи водіям дійти до своїх автомобілів.

В результаті негоди місцеві жителі залишилися без світла.

– Через сильну зливу тимчасово неможливий рух через вулицю Сьомий проїзд, Торгова, на перехресті 5-ти доріг, під мостом по вулиці Громової, ЖМР Кірова,- повідомили у поліції Донецької області.

Одеса також постраждала від повеней, викликаних надмірними дощами. Низку доріг та вулиць у місті повністю затопило.

Через це ускладнений рух на Дерибасівській, центральній алеї Аркадії, Французькому бульварі, вулицях Генуезькій, Балківській, Приморській та окремих ділянках в інших місцях.

Фото: 0629.com.ua