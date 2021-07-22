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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

В Киеве две туркомпании торговали поддельными Covid-справками

коронавірус тест

Работников двух туристических компаний в Киеве разоблачили в изготовлении поддельных Covid-справок. Такую дополнительную услугу они предлагали клиентам за 1 000-1 200 грн.

Это были отрицательные тесты на Covid-19, якобы выданные одним из столичных медицинских учреждений.

Дело расследуется по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) и ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Во время обысков в офисах этих компаний правоохранители изъяли бланки поддельных справок, поддельную печать медицинского учреждения, компьютерную технику и флэш-носители, на которых было около тысячи фальшивых документов в электронном виде.

Прокуратура проверяется причастность двух киевлян к преступной схеме с целью привлечения к ответственности.

Решается вопрос о назначении экспертиз по изъятым вещественным доказательствам.

Covid-довідка
Covid-довідка
Covid-довідка
Covid-довідка
В Киеве две туркомпании торговали поддельными Covid-справками / 2 фотографии
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Источник: Прокуратура Киева

Фото: Dreamstime

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