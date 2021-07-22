У Києві дві туркомпанії торгували підробленими Covid-довідками

Працівників двох туристичних компаній у Києві викрили на виготовленні підроблених Covid-довідок. Таку додаткову послугу вони пропонували клієнтам за 1 000-1 200 грн.

Це були негативні тести на Covid-19, нібито видані одним зі столичних медичних закладів.

Справа розслідується за двома статтями Кримінального кодексу – ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Під час обшуків в офісах цих компаній правоохоронці вилучили бланки підроблених довідок, підроблену печатку медичного закладу, комп’ютерну техніку та флеш-носії, на яких було близько тисячі фальшивих документів в електронному вигляді.

Прокуратура перевіряє причетність двох киян до злочинної схеми з метою притягнення до відповідальності.

Вирішується питання щодо призначення експертиз щодо вилучених речових доказів.