В Кривом Роге женщина продавала поддельные Covid-справки — ей грозит три года

В Кривом Роге задержали 41-летнюю женщину, занимавшуюся незаконной продажей справок об отсутствии коронавируса.

Во многих районах города она расклеивала объявления о предоставлении фейковых справок, которые не предусматривали никаких медицинских консультаций.

Установлено, что один такой сертификат с отрицательным результатом стоил 1 000 гривен.

— Таким образом можно было получить сертификаты для выезда граждан за границу, а также справки, которые могли быть использованы по месту требования, — говорится в сообщении полиции.

Во время санкционированных обысков в квартире подозреваемой были обнаружены три фейковые Covid-справки с оттисками печати лабораторий, более 50 тыс. гривен, черновые записи, мобильные телефоны и банковскую карточку.

Накануне в полицию поступали обращения о том, что неизвестные используют бланки известных медицинских лабораторий и предоставляют поддельные справки.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины. Женщине грозит тюремный срок до трех лет. Следствие по делу продолжается.

Фальшивые тесты на Донетчине

В конце февраля в Краматорске задержали женщину, которая организовала в собственной квартире лабораторию для ПЦР-тестирования на Covid-19 и продавала справки об отсутствии болезни.

Правоохранители выяснили, что одна такая справка стоила 800 гривен.

За четыре месяца нарушительница заработала более 150 тыс. гривен.