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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Невдало стрибнув з катамарана: у Генічеську на очах матері загинув 20-річний хлопець

Невдало стрибнув з катамарана: у Генічеську на очах матері загинув 20-річний хлопець

На Херсонщині трагічно загинув 20-річний хлопець. Під час стрибка з катамарану у воду він зламав шию і вдарився об дно.

Інцидент стався у курортному Генічеську. Разом із мамою хлопець приїхав на відпочинок з Дніпра.

Вдень 21 липня вони удвох вирішили прокататися на катамарані. 20-річний Володя вирішив продемонструвати мамі свій стрибок у воду.

За попередньою інформацією, він стрибнув на мілководді і сильно вдарився об дно.

Матір негайно почала кликати на допомогу: прибулі медики констатували, що хлопець зламав шию і помер миттєво.

На своїй сторінці у Facebook Наталія Ніколаєнко опублікувала фотографію загиблого сина і написала, що він був її єдиною дитиною.

Джерело: Днепр вечерний

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