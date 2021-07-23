Невдало стрибнув з катамарана: у Генічеську на очах матері загинув 20-річний хлопець

На Херсонщині трагічно загинув 20-річний хлопець. Під час стрибка з катамарану у воду він зламав шию і вдарився об дно.
Інцидент стався у курортному Генічеську. Разом із мамою хлопець приїхав на відпочинок з Дніпра.
Вдень 21 липня вони удвох вирішили прокататися на катамарані. 20-річний Володя вирішив продемонструвати мамі свій стрибок у воду.
За попередньою інформацією, він стрибнув на мілководді і сильно вдарився об дно.
Матір негайно почала кликати на допомогу: прибулі медики констатували, що хлопець зламав шию і помер миттєво.
На своїй сторінці у Facebook Наталія Ніколаєнко опублікувала фотографію загиблого сина і написала, що він був її єдиною дитиною.
Джерело: Днепр вечерний