В Кривом Роге 51-летний мужчина утопил 50-летнюю жену в бассейне, а затем убил себя ножом. Супруги вместе не жили и поэтому мужчина часто устраивал громкие скандалы.

Наталья и Сергей руководили общим небольшим бизнесом. В спальном районе города, почти на берегу реки, они держали баню.

Год назад супруги решили расстаться. Однако пара не слишком была уверена в решении расторгнуть брак.

Более того, они вместе отдыхали в Египте. Хотя тогда супруги вместе не жили.

Мужчина из-за этого часто устраивал скандалы. Суд даже запретил Сергею приближаться к жене.

Однако он не прислушался к решению суда. И одной ночи перелез через забор, затянул женщину в крытой бассейн и утопил ее. А потом, вероятнее всего, убил себя ударом ножа в сердце.

Отец Натальи в тот день решил навестить дочь. Но никак не мог найти ее в доме и на звонки женщина не отвечала. Поэтому он вызвал полицию.

Вместе с правоохранителями отец зашел в помещение и нашел мертвую дочь.

— В бассейне были два букета и иконы свадебные. Он был под бордюром, а она плавала посредине среди цветов спиной вверх, — говорит отец погибшей Иван Бахметьев.

По словам пресс-секретаря Криворожского районного управления полиции Оксаны Лесонен, на теле женщины признаков насильственной смерти не было.

— Однако на теле мужчины, в области груди, было обнаружено ножевые ранения, — добавила она.

Несмотря на это, оперативники не исключают того, что супругов могли убить. Но пока все указывает именно на трагический финал. Ведь камеры наблюдения на улице не зафиксировали посторонних лиц.

Фото: Алексей Таймурзин