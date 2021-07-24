У Кривому Розі 51-річний чоловік втопив 50-річну дружину у басейні, а потім убив себе ножем. Подружжя разом не жило і через це чоловік часто влаштовував гучні скандали.

Наталя та Сергій володіли спільним невеличким бізнесом. У спальному районі міста, майже на березі річки, вони тримали лазню.

Рік тому подружжя вирішило розлучитися. Однак пара не надто була впевнена у рішенні розірвати шлюб.

Ба більше, вони разом відпочивали у Єгипті. Хоч тоді подружжя разом не жило.

Чоловік через це часто влаштовував скандали. Суд навіть заборонив Сергію наближатися до дружини.

Однак він не прислухався до рішення суду. І однієї ночі переліз через паркан, затягнув жінку до критого басейну та втопив її. А потім, ймовірно, убив себе ударом ножа в серце.

Батько Наталі того дня вирішив навідати доньку. Але ніяк не міг знайти її в будинку та й на дзвінки жінка не відповідала. Тож він викликав поліцію.

Разом із правоохоронцями батько зайшов у приміщення і знайшов мертву доньку.

– У басейні були два букети та ікони весільні. Він був під бордюром, а вона плавала посередині серед квітів спиною доверху, – каже батько загиблої Іван Бахметьєв.

За словами речниці Криворізького районного управління поліції Оксани Лєсонєн, на тілі жінки ознак насильницької смерті не було.

– Однак на тілі чоловіка, в області грудей, було виявлено ножові поранення, – додала вона.

Попри це, оперативники не виключають того, що подружжя могли вбити. Та наразі все вказує саме на трагічний фінал. Адже камери спостереження на вулиці не зафіксували сторонніх осіб.

Фото: Олексій Таймурзін