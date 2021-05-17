Стали відомі прізвища частини людей, проти яких 14 травня 2021 року Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції у межах заходів проти кримінальних авторитетів.
Було названо 44 прізвища із загального списку, до якого потрапили 557 “злодіїв у законі” та 111 іноземців. Список опублікували ЗМІ з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.
Список:
- Алієв Гілані Шамсудінович, дата народження – 08.08.1974;
- Асатрян Едуард Сергійович, дата народження – 14.09.1968;
- Асоян Нодарі Жоржикович, дата народження – 04.04.1973;
- Асхабов Хасан Магомедович, дата народження – 13.02.1995;
- Ахмадов Хусейн Сейпієвич, дата народження – 06.07.1966;
- Ашумов Гліб Ельбрусович, дата народження – 05.03.1982;
- Бабаєв Олександр Тофікович, дата народження – 03.09.1979;
- Бекаєв Омар Мінкаїлович, дата народження – 02.02.1957;
- Герліані Давид Нугзарович, дата народження – 25.06.1972;
- Глонті Серго Семенович, дата народження – 27.09.1971;
- Горадзе Міндія Гурамович, дата народження – 14.12.1981;
- Джамбулатов Руслан Адамович, дата народження – 19.10.1988;
- Джамбулатов Рустам Адамович, дата народження – 13.10.1984;
- Джанелідзе Полікарп Автанділович, дата народження – 27.07.1974;
- Джачвліані Лаша Валер’янович, дата народження – 16.04.1974;
- Дінаборський Роберт Богданович, дата народження – 01.08.1977;
- Дукузов Магомед Ідрісович, дата народження – 11.04.1978;
- Іманалі Андрій Михайлович, дата народження – 22.06.1971;
- Ісаєв Імран Абдулбакієвич, дата народження – 24.02.1976;
- Іслангірієв Апті Магомедович, дата народження – 26.07.1970;
- Катамадзе Реваз Джондоєвич, дата народження – 28.02.1974;
- Кіпіані Вахтанг Демурович, дата народження – 21.09.1978;
- Кухілава Антімоз Хухутович, дата народження – 04.10.1956;
- Лисенко Сергій Іванович, дата народження – 31.08.1954;
- Лобжанідзе Георгій Шакроєвич, дата народження – 08.09.1971;
- Муртаза Заур Алхізурович, дата народження – 14.08.1986;
- Недзельський Андрій Степанович, дата народження – 01.03.1973;
- Озманов Давид Шалвович, дата народження – 07.12.1970;
- Олійник Сергій Олександрович, дата народження – 05.04.1973;
- Орагвелідзе Кахабер Трістанович, дата народження – 24.08.1973;
- Панюшин Віктор Михайлович, дата народження – 13.09.1958;
- Русан Василь Олександрович, дата народження – 19.06.1974;
- Саргсян Арташес Аветікович, дата народження – 07.12.1975;
- Саргсян Хорен Карленович, дата народження – 23.08.1977;
- Саркісян Армен Нагапетович, дата народження – 22.09.1978;
- Сусоєв Ібрагім, дата народження – 24.07.1978;
- Хачатрян Армен Альбертович, дата народження – 04.07.1977;
- Хмелідзе Георгій Гівієвич, дата народження – 12.12.1960;
- Цикорідзе Рамаз Лерієвич, дата народження – 12.06.1972;
- Чарая Тенгіз Автанділович, дата народження – 10.04.1982;
- Чхартішвілі Паата Костянтинович, дата народження – 01.10.1970;
- Шемазашвілі Коба Шалвович, дата народження – 17.01.1974;
- Шеремет Валерій Андрійович, дата народження – 11.11.1949;
- Ясагов Адлан Умарович, дата народження – 04.06.1982.
Цим людям заборонили в’їзд до України, їм не надаватимуть громадянство і посвідку на проживання.
Також їхні активи буде заблоковано.
Санкції проти кримінальних авторитетів
14 травня Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти 557 “злодіїв в законі” та 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.
Про це повідомив очільник країни Володимир Зеленський.
Детальніше про санкції проти кримінальних авторитетів читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Delo.ua
Фото: РНБО