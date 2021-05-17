Стали відомі прізвища частини людей, проти яких 14 травня 2021 року Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції у межах заходів проти кримінальних авторитетів.

Було названо 44 прізвища із загального списку, до якого потрапили 557 “злодіїв у законі” та 111 іноземців. Список опублікували ЗМІ з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Список:

Алієв Гілані Шамсудінович, дата народження – 08.08.1974;

Асатрян Едуард Сергійович, дата народження – 14.09.1968;

Асоян Нодарі Жоржикович, дата народження – 04.04.1973;

Асхабов Хасан Магомедович, дата народження – 13.02.1995;

Ахмадов Хусейн Сейпієвич, дата народження – 06.07.1966;

Ашумов Гліб Ельбрусович, дата народження – 05.03.1982;

Бабаєв Олександр Тофікович, дата народження – 03.09.1979;

Бекаєв Омар Мінкаїлович, дата народження – 02.02.1957;

Герліані Давид Нугзарович, дата народження – 25.06.1972;

Глонті Серго Семенович, дата народження – 27.09.1971;

Горадзе Міндія Гурамович, дата народження – 14.12.1981;

Джамбулатов Руслан Адамович, дата народження – 19.10.1988;

Джамбулатов Рустам Адамович, дата народження – 13.10.1984;

Джанелідзе Полікарп Автанділович, дата народження – 27.07.1974;

Джачвліані Лаша Валер’янович, дата народження – 16.04.1974;

Дінаборський Роберт Богданович, дата народження – 01.08.1977;

Дукузов Магомед Ідрісович, дата народження – 11.04.1978;

Іманалі Андрій Михайлович, дата народження – 22.06.1971;

Ісаєв Імран Абдулбакієвич, дата народження – 24.02.1976;

Іслангірієв Апті Магомедович, дата народження – 26.07.1970;

Катамадзе Реваз Джондоєвич, дата народження – 28.02.1974;

Кіпіані Вахтанг Демурович, дата народження – 21.09.1978;

Кухілава Антімоз Хухутович, дата народження – 04.10.1956;

Лисенко Сергій Іванович, дата народження – 31.08.1954;

Лобжанідзе Георгій Шакроєвич, дата народження – 08.09.1971;

Муртаза Заур Алхізурович, дата народження – 14.08.1986;

Недзельський Андрій Степанович, дата народження – 01.03.1973;

Озманов Давид Шалвович, дата народження – 07.12.1970;

Олійник Сергій Олександрович, дата народження – 05.04.1973;

Орагвелідзе Кахабер Трістанович, дата народження – 24.08.1973;

Панюшин Віктор Михайлович, дата народження – 13.09.1958;

Русан Василь Олександрович, дата народження – 19.06.1974;

Саргсян Арташес Аветікович, дата народження – 07.12.1975;

Саргсян Хорен Карленович, дата народження – 23.08.1977;

Саркісян Армен Нагапетович, дата народження – 22.09.1978;

Сусоєв Ібрагім, дата народження – 24.07.1978;

Хачатрян Армен Альбертович, дата народження – 04.07.1977;

Хмелідзе Георгій Гівієвич, дата народження – 12.12.1960;

Цикорідзе Рамаз Лерієвич, дата народження – 12.06.1972;

Чарая Тенгіз Автанділович, дата народження – 10.04.1982;

Чхартішвілі Паата Костянтинович, дата народження – 01.10.1970;

Шемазашвілі Коба Шалвович, дата народження – 17.01.1974;

Шеремет Валерій Андрійович, дата народження – 11.11.1949;

Ясагов Адлан Умарович, дата народження – 04.06.1982.

Цим людям заборонили в’їзд до України, їм не надаватимуть громадянство і посвідку на проживання.

Також їхні активи буде заблоковано.

Санкції проти кримінальних авторитетів

14 травня Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти 557 “злодіїв в законі” та 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.

Про це повідомив очільник країни Володимир Зеленський.

Детальніше про санкції проти кримінальних авторитетів читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Delo.ua

Фото: РНБО