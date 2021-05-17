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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Санкції проти “злодіїв у законі”: ЗМІ назвали 44 прізвища людей, які потрапили до списку

Олексій Данилов

Стали відомі прізвища частини людей, проти яких 14 травня 2021 року Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції у межах заходів проти кримінальних авторитетів.

Було названо 44 прізвища із загального списку, до якого потрапили 557 “злодіїв у законі” та 111 іноземців. Список опублікували ЗМІ з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Список:

  • Алієв Гілані Шамсудінович, дата народження – 08.08.1974;
  • Асатрян Едуард Сергійович, дата народження – 14.09.1968;
  • Асоян Нодарі Жоржикович, дата народження – 04.04.1973;
  • Асхабов Хасан Магомедович, дата народження – 13.02.1995;
  • Ахмадов Хусейн Сейпієвич, дата народження – 06.07.1966;
  • Ашумов Гліб Ельбрусович, дата народження – 05.03.1982;
  • Бабаєв Олександр Тофікович, дата народження – 03.09.1979;
  • Бекаєв Омар Мінкаїлович, дата народження – 02.02.1957;
  • Герліані Давид Нугзарович, дата народження – 25.06.1972;
  • Глонті Серго Семенович, дата народження – 27.09.1971;
  • Горадзе Міндія Гурамович, дата народження – 14.12.1981;
  • Джамбулатов Руслан Адамович, дата народження – 19.10.1988;
  • Джамбулатов Рустам Адамович, дата народження – 13.10.1984;
  • Джанелідзе Полікарп Автанділович, дата народження – 27.07.1974;
  • Джачвліані Лаша Валер’янович, дата народження – 16.04.1974;
  • Дінаборський Роберт Богданович, дата народження – 01.08.1977;
  • Дукузов Магомед Ідрісович, дата народження – 11.04.1978;
  • Іманалі Андрій Михайлович, дата народження – 22.06.1971;
  • Ісаєв Імран Абдулбакієвич, дата народження – 24.02.1976;
  • Іслангірієв Апті Магомедович, дата народження – 26.07.1970;
  • Катамадзе Реваз Джондоєвич, дата народження – 28.02.1974;
  • Кіпіані Вахтанг Демурович, дата народження – 21.09.1978;
  • Кухілава Антімоз Хухутович, дата народження – 04.10.1956;
  • Лисенко Сергій Іванович, дата народження – 31.08.1954;
  • Лобжанідзе Георгій Шакроєвич, дата народження – 08.09.1971;
  • Муртаза Заур Алхізурович, дата народження – 14.08.1986;
  • Недзельський Андрій Степанович, дата народження – 01.03.1973;
  • Озманов Давид Шалвович, дата народження – 07.12.1970;
  • Олійник Сергій Олександрович, дата народження – 05.04.1973;
  • Орагвелідзе Кахабер Трістанович, дата народження – 24.08.1973;
  • Панюшин Віктор Михайлович, дата народження – 13.09.1958;
  • Русан Василь Олександрович, дата народження – 19.06.1974;
  • Саргсян Арташес Аветікович, дата народження – 07.12.1975;
  • Саргсян Хорен Карленович, дата народження – 23.08.1977;
  • Саркісян Армен Нагапетович, дата народження – 22.09.1978;
  • Сусоєв Ібрагім, дата народження – 24.07.1978;
  • Хачатрян Армен Альбертович, дата народження – 04.07.1977;
  • Хмелідзе Георгій Гівієвич, дата народження – 12.12.1960;
  • Цикорідзе Рамаз Лерієвич, дата народження – 12.06.1972;
  • Чарая Тенгіз Автанділович, дата народження – 10.04.1982;
  • Чхартішвілі Паата Костянтинович, дата народження – 01.10.1970;
  • Шемазашвілі Коба Шалвович, дата народження – 17.01.1974;
  • Шеремет Валерій Андрійович, дата народження – 11.11.1949;
  • Ясагов Адлан Умарович, дата народження – 04.06.1982.
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Цим людям заборонили в’їзд до України, їм не надаватимуть громадянство і посвідку на проживання.

Також їхні активи буде заблоковано.

Санкції проти кримінальних авторитетів

14 травня Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти 557 “злодіїв в законі” та 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.

Про це повідомив очільник країни Володимир Зеленський.

Детальніше про санкції проти кримінальних авторитетів читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Delo.ua

Фото: РНБО

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