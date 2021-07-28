В Николаеве произошла массовая драка с участием около десятка подростков в возрасте примерно от 14 до 16 лет. Случайные прохожие рассказали, что слышали выстрелы.

Это случилось в районе пересечения Спасской и Соборной улиц. Работники полиции на месте происшествия обнаружили толпу несовершеннолетних.

Подростки отказались что-нибудь рассказывать полицейским. У одного из них обнаружили ранение. Работники скорой осмотрели несовершеннолетнего, медицинская помощь парню не потребовалась.

Полицейские смогли узнать, что конфликт между двумя группами подростков начался в Каштановом сквере. После словесной перепалки спор быстро перерос в драку.

Несовершеннолетние перешли на Спасскую улицу. Во время драки один из подростков достал пистолет и выстрелил.

Некоторые свидетели рассказали, что выстрелили всего раз, остальные утверждают, что несколько. Сейчас правоохранители выясняют, кто же совершил выстрел и каким оружием. Полицейские расследуют все обстоятельства происшествия.

Источник: Новости N