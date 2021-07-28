У Миколаєві сталася масова бійка за участю близько десятка підлітків у віці приблизно від 14 до 16 років. Випадкові перехожі розповіли, що чули постріли.

Це сталося в районі перетину Спаської та Соборній вулиць. Працівники поліції на місці події виявили натовп неповнолітніх.

Підлітки відмовилися що-небудь розповідати поліцейським. У одного з них виявили поранення. Працівники швидкої оглянули неповнолітнього, медична допомога хлопцеві не знадобилася.

Поліцейські змогли дізнатися, що конфлікт між двома групами підлітків розпочався в Каштановому сквері. Після словесної перепалки суперечка швидко переросла в бійку.

Неповнолітні перейшли на Спаську вулицю. Під час бійки один з підлітків дістав пістолет та вистрілив.

Деякі свідки розповіли, що вистрілили всього раз, інші стверджують, що декілька. Зараз правоохоронці з’ясовують, хто ж зробив постріл та якою зброєю. Поліцейські розслідують всі обставини події.

Джерело: Новини N