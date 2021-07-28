Чернобыльскую АЭС “заминировали” и предупредили об угрозе взрыва

Руководство госпредприятия Чернобыльская АЭС в среду, 28 июля, получило сообщение о минировании атомной электростанции и возможном взрыве в Чернобыле.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

— На предприятии объявлен режим аварийной готовности, выполнены необходимые меры по защите персонала, выполняются запланированные мероприятия по предотвращению террористической угрозы, — сообщили в ведомстве.

Сейчас полицейские, СБУ, спасатели и другие службы проверяют эту информацию и ищут взрывчатку.

Все КПП Чернобыльской зоны перекрыли, а предприятия предупредили о возможной угрозе.

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