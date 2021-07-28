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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Чорнобильську АЕС “замінували” і попередили про загрозу вибуху

Чорнобильська АЕС

Керівництво держпідприємства Чорнобильська АЕС в середу, 28 липня, отримало повідомлення про замінування атомної електростанції та можливий вибух у Чорнобилі. 

Про це повідомила прес-служба Державного агентства з управління зоною відчуження.

– На підприємстві оголошений режим аварійної готовності, виконані необхідні заходи щодо захисту персоналу, виконуються заплановані заходи щодо запобігання терористичної загрози, – повідомили у відомстві. 

Зараз поліцейські, СБУ, рятувальники та інші служби перевіряють цю інформацію і шукають вибухівку.

Всі КПП Чорнобильської зони перекрили, а підприємства попередили про можливу загрозу.

минирование

Нагадаємо, раніше зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції з’єднали колією з основною залізничною мережею. Укрзалізниця у рекордні терміни завершила реконструкцію ділянки між станціями Вільча та Янів.

Залізницею найближчим часом почнуть доправляти відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій – Рівненської, Хмельницької та Південно-Української. Воно зберігатиметься там упродовж наступних 100 років.

Джерело: Державне агентство з управління зоною відчуження

Фото: Dreamstime

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