Керівництво держпідприємства Чорнобильська АЕС в середу, 28 липня, отримало повідомлення про замінування атомної електростанції та можливий вибух у Чорнобилі.

Про це повідомила прес-служба Державного агентства з управління зоною відчуження.

– На підприємстві оголошений режим аварійної готовності, виконані необхідні заходи щодо захисту персоналу, виконуються заплановані заходи щодо запобігання терористичної загрози, – повідомили у відомстві.

Зараз поліцейські, СБУ, рятувальники та інші служби перевіряють цю інформацію і шукають вибухівку.

Всі КПП Чорнобильської зони перекрили, а підприємства попередили про можливу загрозу.

Нагадаємо, раніше зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції з’єднали колією з основною залізничною мережею. Укрзалізниця у рекордні терміни завершила реконструкцію ділянки між станціями Вільча та Янів.

Залізницею найближчим часом почнуть доправляти відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій – Рівненської, Хмельницької та Південно-Української. Воно зберігатиметься там упродовж наступних 100 років.

Джерело: Державне агентство з управління зоною відчуження